Алиханов: Параллельный импорт в России за семь месяцев достиг $12,2 млрд

Объём параллельного импорта в Россию по итогам 2026 года может составить около $20,5 млрд. Такой прогноз дал глава Минпромторга Антон Алиханов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

За январь — июль по этому механизму в страну ввезли продукции примерно на $12,2 млрд. По предварительной оценке министерства, по итогам восьми месяцев показатель может увеличиться до $13,8 млрд.

«В 2026 году прогнозный стоимостной объём параллельного импорта можно оценить на уровне 20,5 млрд долларов США», — сказал Алиханов.

Таким образом, по итогам года объём поставок может оказаться ниже уровня 2025-го. Тогда через механизм параллельного импорта в Россию ввезли товаров более чем на $23,1 млрд, а среднемесячный показатель составлял около $1,9 млрд.

В Минпромторге ранее объясняли постепенное сокращение таких поставок развитием российского производства и замещением продукции из недружественных государств товарами из дружественных стран. При этом ведомство подчёркивало, что полностью отказываться от механизма пока рано.

Параллельный импорт действует в России с 2022 года и позволяет ввозить определённые товары без согласия правообладателя. Перечень разрешённой продукции формирует Минпромторг.

Ранее Life.ru сообщал, что ведомство приостановило дальнейшие изменения перечня товаров для параллельного импорта, решив сначала оценить работу уже обновлённого механизма.