«Амбиции оторваны от реальности»: Мендель прошлась по Зеленскому, решившему тягаться с Илоном Маском
Мендель заявила, что амбиции Зеленского давно оторвались от реальности
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Амбиции Владимира Зеленского давно вышли за пределы реальных возможностей, считает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. В своём Telegram-канале она раскритиковала представления экс-комика о перспективах отечественных технологий.
«У него долгое время были проблемы с когнитивными и аналитическими способностями. Но под влиянием войны они переросли в своего рода гипертрофированный максимализм, мировоззрение, в котором амбиции уже давно были оторваны от реальности», — написала она.
Поводом стало отношение Зеленского к оборонной компании Fire Point, от которой он ожидает создания полноценного аналога спутниковой системы Starlink. Мендель полагает, что бывший юморист настолько уверен в успехе проекта, что считает руководителя предприятия Дениса Штилермана способным конкурировать с американским миллиардером Илоном Маском.
Ранее Мендель заподозрила Зеленского в стремлении доказать Владимиру Путину свою политическую состоятельность. В интервью на YouTube бывшая пресс-секретарь предположила, что жёсткая риторика украинского президента может объясняться желанием выглядеть сильным лидером в глазах Москвы. Она обратила внимание на его резкие заявления в адрес России и назвала такую манеру поведения попыткой изменить отношение к себе.