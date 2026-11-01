Амбиции Владимира Зеленского давно вышли за пределы реальных возможностей, считает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. В своём Telegram-канале она раскритиковала представления экс-комика о перспективах отечественных технологий.

«У него долгое время были проблемы с когнитивными и аналитическими способностями. Но под влиянием войны они переросли в своего рода гипертрофированный максимализм, мировоззрение, в котором амбиции уже давно были оторваны от реальности», — написала она.

Поводом стало отношение Зеленского к оборонной компании Fire Point, от которой он ожидает создания полноценного аналога спутниковой системы Starlink. Мендель полагает, что бывший юморист настолько уверен в успехе проекта, что считает руководителя предприятия Дениса Штилермана способным конкурировать с американским миллиардером Илоном Маском.