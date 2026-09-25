Американец провёл в тюрьме 40 лет из-за лженаучной экспертизы следа его зубов

Федеральный суд США отменил обвинительный приговор жителю Алабамы Чарльзу Макрори, который около 40 лет провёл в тюрьме за убийство жены. Осуждение во многом основывалось на экспертизе следов зубов, давно признанной ненадёжной, пишет New York Post.

Тело 24-летней Джули Макрори обнаружили 31 мая 1985 года в её доме в городе Андалужа. Женщину жестоко избили и нанесли ей несколько колотых ранений. Главным подозреваемым стал её 26-летний муж-программист, с которым она разводилась, но продолжала вместе воспитывать двухлетнего сына.

Макрори с самого начала отрицал вину. Ключевой уликой стали два следа на плече погибшей, которые эксперт-стоматолог Ричард Сувирон счёл укусами и связал с зубами обвиняемого. Заключение он сделал по чёрно-белым фотографиям, не осматривая тело женщины.

Другие доказательства суд позднее назвал слабыми. В руке погибшей нашли волосы, не принадлежавшие ни ей, ни Макрори, а на возможное проникновение постороннего указывали свежий след возле дома, открытое окно и незапертая дверь. Надёжных криминалистических улик, связывавших мужчину с расправой, не было.

Позднее Сувирон отказался от первоначального заключения и признал, что по таким следам нельзя достоверно установить конкретного человека. Современные исследования также показали, что эксперты не всегда способны определить даже то, действительно ли повреждение оставлено зубами.

В 2020 году Макрори предлагали выйти на свободу в обмен на признание вины, однако он отказался.

«Мне что, выдумать всю эту историю? Не собираюсь признаваться в том, чего не делал», — заявил мужчина.

21 сентября главный федеральный судья Остин Хаффакер постановил, что сомнительная экспертиза сделала процесс несправедливым и нарушила конституционные права осуждённого. Властям Алабамы дали 180 дней на начало нового разбирательства. Если повторный процесс не стартует в этот срок, Макрори должны освободить.

Ранее в Японии оправдали мужчину, проведшего 39 лет в тюрьме по ложному обвинению. Седзи Маэкаву осудили за убийство школьницы, однако при пересмотре дела ключевые свидетельские показания признали недостоверными. Судья публично извинился перед японцем за допущенную ошибку.