Американец распечатал на 3D-принтере стреляющий пистолет, созданный нейросетью

В США разработчик оружия Коди Уилсон испытал пистолет, конструкцию которого помог создать искусственный интеллект. Оружие под названием WASP напечатали на 3D-принтере и проверили настоящими патронами. Несмотря на осечку при первой попытке, два следующих выстрела оказались успешными. За испытаниями наблюдал журналист The Verge.

Для создания пистолета команда Уилсона использовала специализированную нейросеть GatGPT, обученную на библиотеке чертежей огнестрельного оружия. Разработчики попросили её предложить новую конструкцию на основе уже существующей модели. После согласования проекта с человеком система помогла проработать детали.

Получившееся оружие выглядело необычно. Оно представляло собой компактный однозарядный пистолет с пластиковым корпусом и нестандартной рукоятью. При этом для некоторых элементов использовались металлические детали.

Испытания прошли в Остине, штат Техас. Во время первой попытки выстрелить пистолет дал осечку. После проверки устройства Уилсон повторил эксперимент — на этот раз оружие сработало. Третий выстрел также состоялся, хотя пуля прошла выше намеченной цели.

Таким образом, из трёх попыток пистолет дважды успешно выстрелил боевыми патронами. При этом у изготовленного экземпляра не было серийного номера. Подобные устройства в США нередко называют «призрачным оружием», поскольку отсутствие маркировки затрудняет его отслеживание.

Сам Уилсон считает главным достижением не конкретный пистолет, а возможность использовать искусственный интеллект для разработки новых конструкций. Однако специалисты по безопасности предупреждают, что подобные технологии способны упростить создание опасного оружия людьми без специальной подготовки.