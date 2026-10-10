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Опубликовано 10 октября, 18:52

Американские дроны не выдержали жары: Учения в пустыне вскрыли слабости армии США

WSJ: Учения в Калифорнии выявили проблемы армии США с дронами и ИИ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военные учения в калифорнийской пустыне Мохаве выявили серьёзные проблемы армии США с применением беспилотников и технологий искусственного интеллекта в условиях, приближенных к боевым. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников в сфере национальной безопасности.

Десятидневные манёвры прошли в июле на военной базе Форт-Ирвин. Американские сухопутные войска планировали продемонстрировать возможности беспилотных систем и приложений на основе искусственного интеллекта, однако испытания сопровождались техническими неполадками.

В условиях сильной жары и гористой местности беспилотники работали нестабильно, а при использовании ИИ возникали сбои. Военнослужащим приходилось сокращать продолжительность полётов дронов примерно вдвое по сравнению с максимально возможной, чтобы сохранить заряд аккумуляторов и не потерять аппараты.

В учениях участвовали беспилотники американских компаний Theiss UAV Solutions из Огайо и Anduril Industries из Калифорнии. Предполагалось, что их разработки помогут повысить эффективность подразделений на поле боя, но испытания продемонстрировали ограничения новых технологий в сложных условиях.

Как отмечает WSJ, американская армия по-прежнему испытывает трудности с быстрым внедрением передовых автономных систем. Несмотря на стремление военного руководства ускорить модернизацию войск, превратить их в мобильную структуру, способную эффективно применять технологические новинки, оказалось непросто.

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Life.ru рассказывал об испытаниях новой системы управления американскими войсками NGC2, в которой смартфоны стали одним из ключевых элементов. Во время учений в Индонезии военные использовали мобильные устройства для обмена данными и координации подразделений. Однако испытания выявили проблемы: смартфоны перегревались, связь работала с перебоями, а информация о местоположении не всегда отображалась точно.

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Юрий Лысенко
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