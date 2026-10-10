В Британии не хватает командиров для танков Challenger 2

Около трети экипажей британских танков Challenger 2 не имеют квалифицированных командиров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в вооружённых силах Великобритании.

По данным собеседника газеты, в распоряжении британской армии около 150 действующих танков этого типа, однако до 50 экипажей не укомплектованы подготовленными командирами. В результате, утверждает источник, в строй могут выйти примерно 100 машин.

С нехваткой командиров источник связал отмену учений «Циклон», запланированных на конец 2026 года. По информации издания, подготовку свернули летом в целях экономии средств. Военнослужащие 3-й британской дивизии должны были пройти квалификацию командиров танков в ходе этих манёвров.

Собеседник The Telegraph подчеркнул, что нехватка подготовленных специалистов снижает боеспособность подразделений: без квалифицированных командиров экипажи не могут полноценно выполнять задачи.

Ранее The Telegraph также сообщала о проблемах с готовностью британского подводного флота: по данным источников газеты, пять действующих атомных подлодок класса Astute находились в портах в ожидании ремонта или технического обслуживания.