В Британии не хватает командиров для танков Challenger 2
Telegraph: Треть экипажей британских танков Challenger 2 осталась без командиров
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Около трети экипажей британских танков Challenger 2 не имеют квалифицированных командиров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в вооружённых силах Великобритании.
По данным собеседника газеты, в распоряжении британской армии около 150 действующих танков этого типа, однако до 50 экипажей не укомплектованы подготовленными командирами. В результате, утверждает источник, в строй могут выйти примерно 100 машин.
С нехваткой командиров источник связал отмену учений «Циклон», запланированных на конец 2026 года. По информации издания, подготовку свернули летом в целях экономии средств. Военнослужащие 3-й британской дивизии должны были пройти квалификацию командиров танков в ходе этих манёвров.
Собеседник The Telegraph подчеркнул, что нехватка подготовленных специалистов снижает боеспособность подразделений: без квалифицированных командиров экипажи не могут полноценно выполнять задачи.
Ранее The Telegraph также сообщала о проблемах с готовностью британского подводного флота: по данным источников газеты, пять действующих атомных подлодок класса Astute находились в портах в ожидании ремонта или технического обслуживания.
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