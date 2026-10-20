Американский след в российском гараже: Кто может получить данные о машинах россиян

Сведения о российских автомобилях, их владельцах, ДТП и штрафах могут оказаться доступны американским структурам через международную компанию Audatex. Речь идёт в том числе об информации о машинах чиновников и военнослужащих, пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, Audatex получает сведения о дорожных происшествиях за последние десять лет. Компания специализируется на расчёте стоимости ремонта автомобилей и оценке ущерба, а собранную информацию анализирует и предоставляет страховщикам.

При этом Audatex входит в группу Solera, которая принадлежит американскому инвестиционному фонду Vista Equity Partners. Ранее информация хранилась в Швейцарии, однако в 2015 году компания локализовала обработку данных в России в соответствии с требованиями законодательства. Как утверждает Mash, трансграничная передача страховых сведений при этом продолжилась.

Особое внимание журналисты обратили на информацию о штрафах и ограничениях на автомобили, которая содержится в базах МВД и Федеральной службы судебных приставов. Доступ коммерческих организаций к таким сведениям требует соответствующих правовых оснований.

В ФССП журналистам сообщили, что ведомство не предоставляет сервисов для автоматической выдачи подобных данных. Приставы используют государственную систему межведомственного электронного взаимодействия, к которой Audatex не подключена. В МВД ситуацию комментировать не стали.

Ранее Life.ru рассказывал о рисках утечки персональных данных россиян и последствиях их попадания к третьим лицам. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова напомнила, что пароль или банковскую карту можно заменить, а домашний адрес, паспортные сведения и биометрию зачастую невозможно защитить после их распространения. За крупные утечки компаниям грозят штрафы до 15 миллионов рублей, а при повторных нарушениях — до 500 миллионов.