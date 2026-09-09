Американцы нашли на египетской оружейной выставке российскую «тёмную лошадку» с датчиком в носу

На международной авиавыставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте российская сторона показала ранее неизвестный боеприпас. Американский портал TWZ предположил, что его могли создать специально для применения с беспилотников.

На стенде разместили С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль». Рядом с ними находился ещё один экземпляр, происхождение и назначение которого остаются неизвестными.

«Три образца оружия, представленные вместе в Эль-Аламейне, дают необычайно полезное представление о том, в каком направлении развивается российская авиационная ударная техника. Они также демонстрируются вместе с четвертым, пока не идентифицированным боеприпасом», — говорится в материале.

Отмечается, что загадочный образец отличается компактными габаритами и довольно массивным корпусом. В хвостовой части у него расположено крестообразное оперение. Ещё одной особенностью стало наличие оптического датчика в передней части корпуса. Именно эта деталь также привлекла внимание американских специалистов. По оценке портала, размеры и конфигурация изделия могут указывать на его предполагаемое использование с беспилотными летательными аппаратами. При этом точное назначение нового боеприпаса пока не раскрывается.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех, сообщили о применении новейшего зенитного ракетного комплекса «Панцирь-СМД-Е» в реальных боевых условиях. Система уже успела поразить большое количество беспилотников разных типов, а также крылатые ракеты ВСУ.