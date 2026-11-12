В США могут столкнуться с протестами на фоне растущих расходов населения, если власти не обратят внимания на финансовые проблемы обычных семей. Предупреждением для Вашингтона стали события во Франции и Италии, где экономическое недовольство уже вывело людей на улицы. Такую оценку дал финансовый эксперт Тед Дженкин в колонке для Fox News.

По мнению автора, американская экономика выглядит благополучнее на бумаге, чем в кошельках граждан. Даже повышение зарплаты не гарантирует улучшения жизни: значительную часть доходов забирают аренда жилья, продукты, медицинские услуги и коммунальные платежи. Снижение инфляции тоже не означает возвращения прежних цен — товары просто начинают дорожать медленнее.

Особенно тяжело приходится молодым семьям, которые не успевают накопить на собственное жильё, и пенсионерам с фиксированными доходами. Некоторые американцы всё чаще покрывают повседневные расходы кредитными картами или покупают необходимые вещи в рассрочку. Дженкин считает, что такая зависимость от заёмных денег постепенно лишает людей финансовой устойчивости.

Похожее раздражение уже проявляется в Европе. Французы выходят на демонстрации из-за дороговизны, проблем с государственными услугами и бюджетной политики. В Италии недовольство зарплатами и доступностью жилья объединяет работников и студентов. При этом эксперт признаёт, что причины выступлений различаются, а большинство участников акций не прибегает к насилию.

Дополнительным фактором риска Дженкин называет государственный долг США, который, по приведённым им данным, превысил 40 триллионов долларов. Чем больше бюджетных средств уходит на обслуживание обязательств, тем сложнее правительству находить деньги для решения внутренних проблем и преодоления возможных кризисов.

Эксперт напомнил и о Французской революции, одним из поводов для которой стал продовольственный кризис. Впрочем, прямого повторения событий XVIII века в Америке он не предсказывает. По его оценке, опасность заключается в другом: когда работа перестаёт обеспечивать людям привычный уровень жизни, недовольство постепенно перерастает в недоверие к экономической политике государства.

Главным показателем благополучия Дженкин предлагает считать не рост ВВП или зарплат, а деньги, остающиеся у семьи после оплаты обязательных расходов. Именно от этой суммы зависит, могут ли люди откладывать сбережения и справляться с неожиданными тратами без новых долгов.