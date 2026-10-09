Разрешить конфликт на Украине можно только при условии её нейтрального статуса. Такое мнение высказал американский аналитик Эндрю Наполитано в статье для журнала «Политика».

Он подчеркнул, что страна не должна оказаться под контролем ни Вашингтона, ни Москвы.

«Украина должна быть свободной, независимой, суверенной, экономически открытой и не входить в военные альянсы», — написал Наполитано.

По словам эксперта, нейтралитет необходимо совместить с сохранением государственного суверенитета. При этом Киев, как он считает, должен иметь возможность выстраивать экономические связи с другими государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что нейтральный статус Украины по-прежнему остаётся одной из целей России. Такую позицию Владимир Путин обозначил на пленарной сессии XXIII заседания дискуссионного клуба «Валдай», которая прошла в Национальном центре «Россия». Президент подчеркнул, что курс на этот результат не изменился.