Андреева проиграла Фернандес в четвертьфинале турнира WTA 500 в Сингапуре

Мирра Андреева завершила выступление на турнире WTA 500 в Сингапуре на стадии четвертьфинала. Российская теннисистка уступила канадке Лейле Фернандес в двух сетах — 2:6, 5:7.

В первой партии Андреева быстро отпустила соперницу вперёд и смогла взять только два гейма. Во втором сете россиянка навязала более плотную борьбу, однако Фернандес вновь довела дело до победы.

Это была уже пятая встреча теннисисток и третья в нынешнем сезоне. До матча в Сингапуре счёт в их личном противостоянии был равным — 2:2.

В 2026 году Андреева обыграла канадку в четвертьфинале турнира в Мадриде, но затем уступила ей в третьем круге соревнований в Торонто. Таким образом, Фернандес второй раз за сезон остановила россиянку

Андреева была посеяна в Сингапуре под первым номером. До четвертьфинала она добралась после победы над белоруской Александрой Саснович — 6:2, 6:2.

Две недели назад Андреева также остановилась в четвертьфинале крупного турнира. На US Open россиянка упустила два матчбола и проиграла Коко Гауфф со счётом 6:2, 6:7, 2:6.