Мирра Андреева выбила экс-россиянку Потапову и вышла в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В четвёртом круге она одержала волевую победу над представляющей Австрию Анастасией Потаповой.

Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Андреева, посеянная под пятым номером, уступила первую партию, но затем сумела переломить ход матча.

Для 19-летней россиянки это лучший результат на US Open. Ранее она ни разу не доходила до четвертьфинальной стадии турнира в Нью-Йорке.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница встречи между американками Ивой Йович и Коко Гауфф.

Россиянка занимает пятое место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она выиграла свой первый турнир «Большого шлема», завоевав титул на «Ролан Гаррос».

Потапова, которая с декабря 2025 года выступает за Австрию, занимает 25-ю строчку рейтинга WTA. До нынешнего US Open ей ни разу не удавалось пройти дальше четвёртого круга на турнирах «Большого шлема».

В предыдущем раунде Андреева обыграла чешку Николу Бартунькову и впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6.