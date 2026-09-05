Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября, 19:21

Мирра Андреева впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Мирра Андреева. Обложка © X / wta

Россиянка Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США, одержав победу над представительницей Чехии Николой Бартуньковой в матче третьего круга. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу пятой ракетки турнира.

Для 19-летней россиянки, занимающей пятое место в рейтинге WTA, этот результат стал историческим: она впервые в карьере вышла во вторую неделю «Большого шлема» именно на кортах Нью-Йорка. Всего для Андреевой это уже девятый выход в 1/8 финала турниров серии Grand Slam.

В следующем раунде соперницей россиянки станет австрийка Анастасия Потапова, посеянная под 24-м номером. Матч состоится в ближайшие дни.

Соболенко попросила остановить матч на US Open из-за запаха марихуаны
Соболенко попросила остановить матч на US Open из-за запаха марихуаны

Ранее Life.ru рассказывал, что другая российская теннисистка, Диана Шнайдер, не смогла выйти в четвёртый круг US Open. В матче третьего круга она уступила американке Тейлор Таунсенд — 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Теннис
  • Мирра Андреева
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar