Мирра Андреева впервые в карьере вышла во вторую неделю US Open

Россиянка Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США, одержав победу над представительницей Чехии Николой Бартуньковой в матче третьего круга. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу пятой ракетки турнира.

Для 19-летней россиянки, занимающей пятое место в рейтинге WTA, этот результат стал историческим: она впервые в карьере вышла во вторую неделю «Большого шлема» именно на кортах Нью-Йорка. Всего для Андреевой это уже девятый выход в 1/8 финала турниров серии Grand Slam.

В следующем раунде соперницей россиянки станет австрийка Анастасия Потапова, посеянная под 24-м номером. Матч состоится в ближайшие дни.

Ранее Life.ru рассказывал, что другая российская теннисистка, Диана Шнайдер, не смогла выйти в четвёртый круг US Open. В матче третьего круга она уступила американке Тейлор Таунсенд — 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.