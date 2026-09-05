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Опубликовано 4 сентября, 21:38

Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг US Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _di_shnaider_

Российская теннисистка Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _di_shnaider_

Диана Шнайдер завершила выступление на Открытом чемпионате США. В матче третьего круга российская теннисистка, получившая 15-й номер посева, уступила представительнице Штатов Тейлор Таунсенд — 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. После неудачного первого сета Шнайдер сумела переломить ход борьбы и забрала вторую партию на тай-брейке, однако в решающем сете американка вновь оказалась сильнее.

Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Для Таунсенд победа стала возможностью продолжить борьбу за выход в следующую стадию.

В четвёртом круге американская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Соболенко одержала 16-ю победу подряд на US Open
Соболенко одержала 16-ю победу подряд на US Open

Ранее Life.ru рассказывал, что Даниил Медведев уверенно прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша.

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Артём Гапоненко
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