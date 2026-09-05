Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг US Open
Российская теннисистка Диана Шнайдер. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _di_shnaider_
Диана Шнайдер завершила выступление на Открытом чемпионате США. В матче третьего круга российская теннисистка, получившая 15-й номер посева, уступила представительнице Штатов Тейлор Таунсенд — 2:6, 7:6 (7:3), 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. После неудачного первого сета Шнайдер сумела переломить ход борьбы и забрала вторую партию на тай-брейке, однако в решающем сете американка вновь оказалась сильнее.
Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг заключительного в сезоне турнира Большого шлема. Для Таунсенд победа стала возможностью продолжить борьбу за выход в следующую стадию.
В четвёртом круге американская теннисистка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.
Ранее Life.ru рассказывал, что Даниил Медведев уверенно прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша.
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