Медведев обыграл француза Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open

Даниил Медведев уверенно прошёл в четвёртый круг Открытого чемпионата США. В матче третьего круга российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Риндеркнеша. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Медведев, получивший на US Open седьмой номер посева, выиграл со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Риндеркнеш выступал под 26-м номером посева. Следующим соперником россиянина станет победитель встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо, который получил 11-й номер посева, и монегаском Валантеном Вашро, посеянным под 22-м номером.

Медведеву 30 лет. В рейтинге ATP он занимает восьмую позицию. За карьеру россиянин завоевал 23 титула в одиночном разряде, а победа на US Open в 2021 году является единственным успехом на турнирах «Большого шлема».

Риндеркнеш занимает 29-е место в мировом рейтинге. Французу 31 год, при этом в его карьере пока нет титулов ATP. Лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» для него остаётся четвёртый круг US Open в 2025 году.

В конце августа Медведев не смог далеко пройти на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. Во втором круге россиянин уступил американцу Мартину Дамму в двух сетах — 5:7, 3:6. Во время матча Медведев в шутку рассказал о желании сменить большой теннис на пиклбол.