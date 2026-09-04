Мирра Андреева победила Еву Лис и вышла в третий круг US Open

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла представительницу Германии Еву Лис во втором круге Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу 19-летней россиянки, которая имеет пятый номер посева. Ева Лис выступала без номера посева. В третьем круге US Open Андреева встретится с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA. На её счету шесть побед на турнирах организации в одиночном разряде. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции.

Еве Лис 24 года, она занимает 98-ю строчку мирового рейтинга. Немка не выигрывала турниры WTA, а её лучшим результатом на соревнованиях Большого шлема стал выход в четвёртый круг Australian Open в 2025 году.

Ранее теннисист Даниил Медведев неудачно выступил на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. В матче второго круга против американца Мартина Дамма россиянин уступил в двух сетах (5:7, 3:6). В ходе игры Медведев в шутливой форме обмолвился о желании сменить большой теннис на пиклбол.