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Опубликовано 4 сентября, 03:21

Мирра Андреева победила Еву Лис и вышла в третий круг US Open

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Обложка © ТАСС / Yuki Iwamura

Первая ракетка России Мирра Андреева обыграла представительницу Германии Еву Лис во втором круге Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2 в пользу 19-летней россиянки, которая имеет пятый номер посева. Ева Лис выступала без номера посева. В третьем круге US Open Андреева встретится с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA. На её счету шесть побед на турнирах организации в одиночном разряде. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции.

Еве Лис 24 года, она занимает 98-ю строчку мирового рейтинга. Немка не выигрывала турниры WTA, а её лучшим результатом на соревнованиях Большого шлема стал выход в четвёртый круг Australian Open в 2025 году.

Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису
Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Ранее теннисист Даниил Медведев неудачно выступил на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. В матче второго круга против американца Мартина Дамма россиянин уступил в двух сетах (5:7, 3:6). В ходе игры Медведев в шутливой форме обмолвился о желании сменить большой теннис на пиклбол.

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Виталий Приходько
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