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Опубликовано 2 сентября, 00:52

Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Обложка © ТАСС / Jesper Zerman

Обложка © ТАСС / Jesper Zerman

Российская теннисистка Мирра Андреева успешно начала выступление на Открытом чемпионате США. В матче первого круга турнира в Нью-Йорке она обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Андреевой. Россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, уверенно прошла в следующий раунд.

Следующей соперницей 19-летней теннисистки станет представительница Германии Ева Лис, которая не получила номер посева.

Андреева занимает пятое место в рейтинге WTA. На её счету шесть побед на турнирах организации в одиночном разряде. В июне россиянка впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции. В 2024 году Андреева также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Открытый чемпионат США является заключительным турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 13 сентября, а общий призовой фонд турнира составляет рекордные 108 млн долларов.

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Ранее теннисист Даниил Медведев неудачно выступил на турнире ATP в Уинстон-Сейлеме. В матче второго круга против американца Мартина Дамма россиянин уступил в двух сетах (5:7, 3:6). В ходе игры Медведев в шутливой форме обмолвился о желании сменить большой теннис на пиклбол.

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Виталий Приходько
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