Соболенко одержала 16-ю победу подряд на US Open

Лидер рейтинга WTA Арина Соболенко вышла в четвёртый круг US Open, одержав 16-ю победу подряд на турнире. Белорусская теннисистка обыграла Камиллу Рахимову из Узбекистана со счётом 6:3, 6:4.

В следующем раунде действующая победительница соревнований встретится с сильнейшей из пары Диана Шнайдер (Россия, 19-й номер посева) — Тэйлор Таунсенд (США).

В последний раз Соболенко проигрывала на Открытом чемпионате США в финале 2023 года, уступив американке Коко Гауфф. После этого она дважды завоевала титул — в 2024 и 2025 годах. Выход в полуфинал в 2025-м из-за снятия чешки Маркеты Вондроушовой в победную серию не засчитывается.

28-летняя Соболенко возглавляет мировой рейтинг с октября 2024 года. На её счету 24 титула WTA в одиночном разряде и четыре победы на турнирах Большого шлема: дважды в Австралии и дважды в США. В парном разряде она также выигрывала оба этих «мэйджора».

US Open завершится 13 сентября, призовой фонд составляет рекордные 108 миллионов долларов. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Накануне Life.ru рассказывал, что Арина Соболенко потратила всего 54 минуты на победу над Полиной Яценко и вышла в третий круг US Open. Первая ракетка мира разгромила россиянку со счётом 6:1, 6:1, продлив серию выигранных матчей на кортах Нью-Йорка до 15. Белоруска сделала шесть брейков — по три в каждом сете, с самого начала создав солидный задел за счёт агрессивного приёма второй подачи. Первая партия завершилась за 24 минуты: Яценко сумела взять лишь один гейм при 0:5. Во втором сете россиянка ответила брейком, однако сократить разрыв уже не смогла.