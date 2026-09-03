Соболенко разгромила Яценко во втором круге US Open

Арина Соболенко за 54 минуты обыграла Полину Яценко и вышла в третий круг US Open. Первая ракетка мира выиграла со счётом 6:1, 6:1 и продлила победную серию на турнире в Нью-Йорке до 15 матчей.

Соболенко обыграла Яценко на US Open. Видео © X / US Open Tennis

Белоруска сразу задала темп, с которым Яценко было трудно справляться. Соболенко шесть раз брала подачу россиянки — по три брейка в каждом сете. Уже в начале встречи она получила преимущество в два брейка, атакуя вторую подачу соперницы. Первый сет продолжался 24 минуты. Яценко удалось взять единственный гейм при счёте 0:5, после чего Соболенко завершила партию. Во второй части матча россиянка смогла сделать брейк, но отыграть отставание не получилось.

Для 22-летней Яценко турнир стал дебютным в основной сетке Большого шлема. Путь в неё она прошла через квалификацию, а во втором круге до встречи с Соболенко провела тяжёлый матч против Ренаты Сарасуа. Россиянка победила мексиканку в трёх сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (10:7). Встреча продолжалась 3 часа 27 минут.

Соболенко, в свою очередь, продолжает защиту титула в Нью-Йорке. В 2023 году она дошла на US Open до финала, а в 2024 и 2025 годах дважды подряд выиграла турнир. Теперь её серия побед здесь насчитывает 15 матчей. В третьем круге белоруска встретится с Камиллой Рахимовой из Узбекистана. Это будет их четвёртая очная встреча: во всех трёх предыдущих матчах побеждала Соболенко.

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