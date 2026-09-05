Соболенко попросила остановить матч на US Open из-за запаха марихуаны

Матч Арины Соболенко на US Open пришлось ненадолго прервать из-за сильного запаха марихуаны. Белорусская теннисистка во время встречи третьего круга с Камиллой Рахимовой обратилась к судье на вышке с просьбой разобраться с происходящим.

Соболенко сообщила, что кто-то из находившихся поблизости курит марихуану, а запах настолько сильный, что мешает ей продолжать игру.

Несмотря на неожиданный инцидент, остановка не помешала первой ракетке мира добиться победы. Соболенко обыграла Рахимову в двух партиях — 6:3, 6:4, — и продолжила выступление на турнире.

В четвёртом круге US Open Соболенко сыграет представительницей Штатов Тейлор Таунсенд, которая в третьем раунде обыграла российскую теннисистку Диану Шнайдер — 6:2, 6:7 (3:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.