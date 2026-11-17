Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что один комментарий в соцсетях заставил её по-новому взглянуть на собственные достижения и стал дополнительной мотивацией на Итоговом турнире WTA. Неизвестный пользователь указал, что она выиграла «Ролан Гаррос», так ни разу и не победив соперницу из мировой топ-10. Спортсменка признала справедливость замечания и решила доказать, что способна обыгрывать сильнейших.

«Один человек написал, что я выиграла «Ролан Гаррос», не одержав ни одной победы над теннисистками из топ-10. Я задумалась и поняла, что это правда», — рассказала Андреева в интервью официальному сайту WTA.

Перед стартом Итогового турнира у россиянки действительно была лишь одна победа над представительницей первой десятки за весь сезон — в апреле она обыграла Игу Швёнтек на соревнованиях в Штутгарте. Остальные пять встреч с элитой мирового тенниса закончились поражениями.

Однако в Индиан-Уэллсе Андреева полностью изменила эту статистику. Она выиграла все пять матчей, четыре из которых провела против теннисисток топ-10, и не отдала соперницам ни одного сета. В финале 19-летняя россиянка победила украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3.

Андреева призналась, что обычно старается не читать комментарии о себе, особенно во время соревнований. После неприятного опыта в начале карьеры она предпочитает меньше времени проводить в соцсетях и сосредоточиться на тренировках. Но на этот раз замечание действительно её задело: теннисистке захотелось доказать прежде всего самой себе, что она способна побеждать лучших игроков мира.

Победа на Итоговом турнире стала для Андреевой четвёртым титулом в сезоне-2026. Ранее она выиграла соревнования в Аделаиде, Линце и Открытый чемпионат Франции. Год россиянка завершила с 55 победами и поднялась на вторую строчку мирового рейтинга WTA.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о триумфе Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA, её рекордах и призовых. Россиянка стала первой со времён Марии Шараповой в 2004 году представительницей России, выигравшей одиночный Итоговый турнир. За победу она получила 3,37 миллиона долларов и спортивный автомобиль Mercedes-AMG SL 55.