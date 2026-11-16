Президент России Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Он назвал случившееся триумфом 19-летней спортсменки.

«Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю. Своей яркой, убедительной победой продолжили замечательные традиции отечественной теннисной школы», — отметил Путин и пожелал чемпионке новых успешных стартов.

Накануне 19-летняя россиянка завоевала главный трофей сезона на соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. В финале Андреева обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Для спортсменки этот турнир стал дебютным, однако она сумела выиграть все пять матчей, не отдав соперницам ни одного сета. На пути к титулу Андреева победила в том числе Арину Соболенко, Диану Шнайдер и Джессику Пегулу.

Россиянка стала самой молодой победительницей Итогового турнира WTA со времён Марии Шараповой, которая завоевала этот титул в 2004 году. Андреева повторила достижение соотечественницы спустя 22 года. Победа позволила теннисистке подняться на вторую строчку мирового рейтинга — это лучший результат в её карьере. Кроме того, Андреева завершила сезон с 55 выигранными матчами и четырьмя титулами в одиночном разряде.