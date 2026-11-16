В финале Итогового турнира WTA Мирре Андреевой пришлось заново искать подход к Элине Свитолиной, хотя на групповом этапе россиянка уже обыграла соперницу, отметил заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин. По его словам, украинская теннисистка сейчас на подъёме, в решающем матче 19-летней россиянке пришлось бороться за каждый гейм.

«Это была борьба за каждый мяч, за каждый гейм, и Мирра одержала заслуженную победу», — отметил собеседник 360.ru.