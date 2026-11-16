«Борьба за каждый мяч»: Российский тренер раскрыл секрет успеха Мирры Андреевой на WTA
Тренер Абашкин: Мирра Андреева на WTA боролась за каждый мяч и гейм
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В финале Итогового турнира WTA Мирре Андреевой пришлось заново искать подход к Элине Свитолиной, хотя на групповом этапе россиянка уже обыграла соперницу, отметил заслуженный тренер России по теннису Анатолий Абашкин. По его словам, украинская теннисистка сейчас на подъёме, в решающем матче 19-летней россиянке пришлось бороться за каждый гейм.
«Это была борьба за каждый мяч, за каждый гейм, и Мирра одержала заслуженную победу», — отметил собеседник 360.ru.
В полуфинале Андреева временами отпускала инициативу и ошибалась, но успевала собраться по ходу матча. В итоге свой первый Итоговый турнир в одиночном разряде она прошла без поражений. По мнению специалиста, со временем россиянка сможет побороться за звание первой ракетки мира. От лидера рейтинга WTA Мирру отделяют 293 очка.
Напомним, Андреева обыграла Свитолину со счётом 7:5, 6:3 и стала первой россиянкой после Марии Шараповой, выигравшей Итоговый турнир WTA. Помимо 3,37 млн долларов призовых, Мирре вручили фиолетовый кабриолет Mercedes-AMG SL 55, за руль которого она пока сесть не может — у неё нет водительских прав. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев допустил, что Андреева возглавит мировой рейтинг уже в 2027 году.