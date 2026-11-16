Победа российской теннисистки Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA вызвала восторг среди зарубежных болельщиков. Пользователи Reddit называют 19-летнюю спортсменку талантом поколения, восхищаются её превосходством над соперницами и сравнивают с легендарной Марией Шараповой. Обсуждение финального матча в сообществе r/tennis собрало более 1,7 тысячи положительных оценок.

Особенно впечатлило поклонников тенниса то, что Андреева прошла весь турнир без единого проигранного сета. За пять матчей россиянка отдала соперницам всего 26 геймов.

«Полное доминирование», — написал один из пользователей. Его комментарий собрал более тысячи положительных оценок. Другие болельщики назвали выступление Андреевой невероятным, особенно учитывая, что она впервые участвовала в Итоговом турнире.

В обсуждении россиянку уже сравнивают с Марией Шараповой. «Лучший подросток со времён Шараповой», — написал один из поклонников тенниса. Ещё один комментатор охарактеризовал Мирру как «талант поколения».

Отдельную дискуссию вызвали прежние сомнения в способности Андреевой побеждать сильнейших теннисисток мира. Ранее некоторые болельщики считали, что россиянка занимает высокое место в рейтинге благодаря относительно лёгким турнирным сеткам. Однако на WTA Finals она пять раз победила соперниц из первой десятки рейтинга, включая две встречи с Элиной Свитолиной.

Один из пользователей Reddit признался, что до турнира сомневался в результатах Андреевой против теннисисток из топ-10, однако теперь вынужден пересмотреть своё мнение. Другие отметили психологическую устойчивость россиянки, которая сумела сохранить хладнокровие даже в напряжённые моменты финала. При этом некоторые комментаторы призвали не спешить с прогнозами о её будущем доминировании.

Ранее Life.ru рассказывал, что 19-летняя Мирра Андреева стала первой после Марии Шараповой российской теннисисткой, выигравшей Итоговый турнир WTA в столь юном возрасте. В решающем матче соревнований в Индиан-Уэллсе россиянка обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Андреева завоевала титул с первой попытки и стала самой молодой чемпионкой турнира с 2004 года. Тогда победу на Итоговом турнире одержала 17-летняя Шарапова. Для Мирры нынешний трофей стал седьмым в одиночном разряде WTA.