Мирра Андреева выиграла Итоговый турнир WTA: финал, рекорды и призовые Оглавление Андреева — Свитолина: счёт финала 7:5, 6:3 Все результаты Мирры Андреевой на WTA Finals 2026 Сколько заработала Мирра Андреева за победу Какой рекорд Шараповой повторила Андреева Какое место Андреева занимает в рейтинге WTA Чем ещё запомнился сезон Мирры Андреевой Частые вопросы о победе Андреевой Мирра Андреева выиграла WTA Finals 2026: счёт, призовые и рекорды Российская теннисистка Мирра Андреева с трофеем. Победа на Итоговом турнире WTA Finals 2026, результат финала, рекорды, призовые и достижения россиянки.======= Обложка © ТАСС/Cal Sport Media/Sipa USA/Charles Baus

Андреева обыграла Свитолину 7:5, 6:3, взяла титул без потери сета и заработала $3,37 млн. Все результаты, рейтинг и достижение после Шараповой.

Мирра Андреева стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2026 года в Индиан-Уэллсе. В решающем матче 15 ноября 19-летняя россиянка обыграла Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3 и завершила соревнование без единого проигранного сета. Она выиграла все пять встреч, заработала $3,37 млн призовых и максимальные 1500 рейтинговых очков. Последней россиянкой, побеждавшей в одиночном разряде Итогового турнира, была Мария Шарапова в 2004 году.

Андреева — Свитолина: счёт финала 7:5, 6:3

Финал завершился в двух сетах. Соперницы провели на корте около часа 48 минут. Свитолина навязала борьбу в первой партии, но Андреева взяла её 7:5, после чего выиграла вторую 6:3. По статистике WTA, россиянка шесть раз взяла подачу соперницы, а украинская теннисистка использовала три из 12 брейк-пойнтов. Для Андреевой это дебютный титул WTA Finals.

Свитолина и Андреева уже встречались на групповом этапе этого турнира: тогда Мирра победила 6:4, 6:0. В финале сопротивление было серьёзнее, однако исход остался прежним. Это был седьмой одиночный титул Андреевой на турнирах WTA.

Все результаты Мирры Андреевой на WTA Finals 2026

Все результаты Мирры Андреевой на WTA Finals 2026: победы над Элиной Свитолиной, Ариной Соболенко, Дианой Шнайдер и Джессикой Пегулой, счёт финала 7:5, 6:3. Инфографика © Life.ru

Пять побед в двух сетах означают итоговый баланс 10:0 по партиям. На групповом этапе Шнайдер заменила Каролину Мухову. Россиянка стала первой участницей турнира с 2003 года, которая отдала лишь 18 геймов за четыре матча на пути к финалу, согласно предфинальной статистике WTA.

Сколько заработала Мирра Андреева за победу

За безупречную турнирную неделю Андреева получила $3 370 000 до вычета налогов — максимальную сумму для чемпионки одиночного разряда по схеме WTA Finals 2026. Она также заработала 1500 рейтинговых очков: 600 за три победы в группе, 400 за полуфинал и 500 за финал. Это сумма очков, полученных на турнире, а не автоматически равное ей увеличение общего рейтинга после пересчёта.

Помимо денежного вознаграждения, победительнице вручили уникальный Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ фиолетового цвета. WTA сообщает, что у Андреевой пока нет водительского удостоверения. Автомобиль — дополнительный приз, а не часть денежной выплаты $3,37 млн.

Какой рекорд Шараповой повторила Андреева

Главная историческая параллель — российский титул спустя 22 года: Мария Шарапова побеждала на Итоговом турнире WTA в 2004 году, а следующей чемпионкой из России стала Мирра Андреева в 2026-м. Шараповой на момент её победы было 17 лет, Андреевой — 19; поэтому называть Мирру «самой молодой победительницей в истории» неверно.

Есть и отдельное достижение: Андреева стала чемпионкой в своём первом одиночном выступлении на WTA Finals и прошла турнир без потери сета. По историческим материалам WTA, победить на дебютном Итоговом турнире, не уступив ни одной партии, прежде удавалось Крис Эверт в 1972 году; в 2001-м Серена Уильямс выиграла три матча в двух сетах, а финал получила без игры.

Какое место Андреева занимает в рейтинге WTA

На момент последней проверенной официальной таблицы WTA от 16 ноября Андреева указана на третьем месте с 6306 очками — после Елены Рыбакиной и Арины Соболенко. Некоторые СМИ прогнозируют или сообщают о второй строчке после турнира. Пока опубликованная официальная таблица не отражает такой подъём, в материале безопаснее указывать именно подтверждённое место и отдельно объяснять разницу между очками за турнир и итоговым рейтингом.

Чем ещё запомнился сезон Мирры Андреевой

К победе на Итоговом турнире Андреева подошла чемпионкой «Ролан Гаррос» 2026 года и с титулами в Аделаиде и Линце. По данным WTA, год она завершает с 55 победами в матчах одиночного разряда и четырьмя титулами WTA за сезон — вместе с WTA Finals. Её тренер — бывшая чемпионка Уимблдона Кончита Мартинес.

Частые вопросы о победе Андреевой

Кого Мирра Андреева обыграла в финале WTA Finals 2026?

Элину Свитолину из Украины со счётом 7:5, 6:3.

Сколько матчей Андреева выиграла на Итоговом турнире?

Пять: три в группе, полуфинал и финал. Все встречи завершились в двух сетах.

Сколько денег получила Андреева?

$3,37 млн призовых до вычета налогов. Отдельно ей подарили специальный Mercedes-AMG SL 55.

Сколько очков заработала Андреева на турнире?

1500 рейтинговых очков за три победы в группе, полуфинал и финал.

Когда россиянка в последний раз выигрывала Итоговый турнир до Андреевой?

В 2004 году — Мария Шарапова.

Стала ли Андреева первой ракеткой мира?

Нет. В доступной официальной таблице WTA на 16 ноября она занимает третье место; очки на турнире не следует путать с чистым приростом рейтинга.

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