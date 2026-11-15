Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что никогда не считала звание первой ракетки мира главной целью своей карьеры. Для спортсменки гораздо важнее побеждать на турнирах и совершенствовать собственную игру.

«Честно говоря, стать первой ракеткой мира никогда не было моей главной целью. Я всегда предпочитала сосредоточиться на победах в турнирах. Мне кажется, что чрезмерная зацикленность на рейтинге может создавать ненужное давление», — объяснила россиянка Punto de Break.

По словам Андреевой, её главной мечтой была победа на турнире Большого шлема. Эту цель спортсменка уже осуществила в 2026 году, завоевав титул на «Ролан Гаррос». Теперь она намерена продолжать развиваться, не превращая борьбу за позиции в рейтинге в самоцель.

Заявление прозвучало после выхода 19-летней россиянки в финал Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе. В полуфинале Андреева обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась один час 25 минут.

Этот результат гарантировал теннисистке подъём на вторую строчку мирового рейтинга — самую высокую позицию в её карьере. Однако Андреева призналась, что пока не испытывает особого восторга от достижения, поскольку все мысли связаны с предстоящим решающим матчем.

За титул россиянка поборется с украинкой Элиной Свитолиной 15 ноября. Ранее соперницы уже встречались на групповом этапе, где Андреева одержала победу со счётом 6:4, 6:0. На протяжении нынешнего турнира Мирра пока не проиграла ни одного сета.

При этом на Итоговом турнире WTA россиянка завоевала титул. Результат финала, рекорды и достижения Мирры Андреевой собраны в отдельном материале Life.ru.