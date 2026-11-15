Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере поднимется на второе место мирового рейтинга WTA. 19-летняя спортсменка обеспечила себе рекордную позицию после выхода в финал Итогового турнира ассоциации, обыграв в полуфинале американку Джессику Пегулу.

Встреча завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:3, 6:4. На корте в Индиан-Уэллсе Андреева провела один час 25 минут и не позволила сопернице перевести игру в третью партию.

Таким образом, Мирра гарантировала себе подъём с третьей на вторую строчку рейтинга WTA. Обновлённая позиция станет наивысшей в карьере российской теннисистки. Официально новая классификация будет опубликована после завершения турнира.

Перемены затронут и Арину Соболенко. Белорусская спортсменка, ранее занимавшая второе место, опустится на третью позицию. На групповом этапе Итогового турнира она проиграла Андреевой со счётом 4:6, 0:6, а затем уступила Элине Свитолиной и не смогла пробиться в полуфинал.

Выступление на Итоговом турнире завершилось для Андреевой чемпионским титулом. Все результаты её матчей и рекорды на WTA Finals 2026 — в отдельном материале Life.ru.

Мирра Андреева стала первой за 14 лет российской теннисисткой, которая сыграет в финале Итогового турнира WTA. Последний раз представительница России доходила до финала Итогового турнира в 2012 году. Тогда в решающем матче выступала Мария Шарапова. Успех в Индиан-Уэллсе также обеспечил Андреевой титул второй ракетки мира. Россиянка гарантировала себе эту позицию независимо от результата финального матча.