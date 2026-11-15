Мирра Андреева стала первой за 14 лет российской теннисисткой, которая сыграет в финале Итогового турнира WTA. Кроме того, по итогам соревнований 19-летняя спортсменка впервые поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.

В полуфинале Андреева встретилась с американкой Джессикой Пегулой и выиграла в двух сетах — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. Россиянка не проиграла ни одной партии за весь турнир. На групповом этапе Мирра оказалась сильнее Элины Свитолиной, Арины Соболенко и Дианы Шнайдер. Победа над Пегулой позволила ей продолжить борьбу за титул.

Последний раз представительница России доходила до финала Итогового турнира в 2012 году. Тогда в решающем матче выступала Мария Шарапова. Успех в Индиан-Уэллсе также обеспечил Андреевой титул второй ракетки мира. Россиянка гарантировала себе эту позицию независимо от результата финального матча.

В решающем матче Мирра Андреева завоевала титул. Итог финала, счёт и главные достижения россиянки собраны в материале Life.ru о победе Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA.

Ранее Life.ru писал, что Мирра Андреева сумела превратить злость на собственные ошибки в оружие против Арины Соболенко. Именно раздражение помогло 19-летней спортсменке переломить ход встречи на Итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. Поначалу матч складывался для россиянки неудачно. Соболенко повела в первом сете со счётом 4:1, а особенно болезненной для Андреевой оказалась потеря собственной подачи после двойной ошибки на брейк-пойнте. Вместо того чтобы дать эмоциям разрушить игру, Мирра решила направить их на усиление ударов.