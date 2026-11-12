Российская теннисистка Мирра Андреева сумела превратить злость на собственные ошибки в оружие против Арины Соболенко. Именно раздражение помогло 19-летней спортсменке переломить ход встречи на Итоговом турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе. Об этом она рассказала в интервью официальному сайту ассоциации.

Поначалу матч складывался для россиянки неудачно. Соболенко повела в первом сете со счётом 4:1, а особенно болезненной для Андреевой оказалась потеря собственной подачи после двойной ошибки на брейк-пойнте. Вместо того чтобы дать эмоциям разрушить игру, Мирра решила направить их на усиление ударов.

«Я просто чувствовала, как внутри меня нарастает гнев. Но хорошо, что я подавала, потому что это позволило мне направить свою злость на то, чтобы подавать сильнее», — призналась теннисистка.

Перемена оказалась разительной. Андреева забрала 11 геймов подряд и завершила встречу со счётом 6:4, 6:0. При этом из последних 55 розыгрышей россиянка выиграла 45. На весь матч ей потребовалось чуть больше часа.

Несмотря на разгром второй ракетки мира, собственное выступление Андреева оценила довольно сдержанно — на восемь баллов из десяти. По её мнению, высшую оценку можно заслужить только за лучший матч в карьере. Россиянка также признала, что на Итоговом турнире нельзя позволять себе расслабляться: любая соперница способна воспользоваться малейшей ошибкой.

Победа над Соболенко стала для Андреевой второй на соревнованиях и досрочно обеспечила ей выход в полуфинал. Более того, она стала самой молодой полуфиналисткой Итогового турнира WTA с 2009 года. В заключительном матче группы россиянке предстоит встретиться с Каролиной Муховой, а Соболенко сыграет с Элиной Свитолиной.

Победа над Соболенко стала одним из ключевых матчей на пути к титулу. Как Андреева выиграла WTA Finals 2026 и с каким счётом прошёл финал — в материале Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября Мирра Андреева разгромила украинку Элину Свитолину в стартовом матче Итогового турнира WTA. Россиянка одержала победу со счётом 6:4, 6:0 всего за 68 минут, не позволив сопернице взять ни одного гейма во второй партии. Этот успех стал для Андреевой первым шагом к выходу в полуфинал соревнований.