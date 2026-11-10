Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в стартовом матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча в американском Индиан-Уэллсе завершилась в двух сетах со счётом 6:4, 6:0.

Поединок продолжался всего 1 час 8 минут. Первый сет россиянка выиграла со счётом 6:4, а во второй партии не позволила сопернице взять ни одного гейма, завершив встречу уверенной победой.

Позднее Андреева снова встретилась с Элиной Свитолиной, уже в финале, и завоевала титул. Счёт решающего матча и все результаты россиянки на WTA Finals 2026 — в материале Life.ru.

На групповом этапе Андреева также должна встретиться с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и чешской теннисисткой Каролиной Муховой. В другой группе выступают американки Кори Гауфф и Джессика Пегула, чешка Линда Носкова и украинка Марта Костюк.