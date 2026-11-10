Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над чешкой Каролиной Муховой в первом матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в американском Индиан-Уэллсе.

По итогам двух сетов Соболенко взяла верх со счётом 7:6 (7:2), 7:5. Первую партию белоруска выиграла на тай-брейке, а во второй сумела завершить встречу в свою пользу без дополнительного розыгрыша.

Соболенко и Мухова выступают в одной группе с российской теннисисткой Миррой Андреевой и представительницей Украины Элиной Свитолиной. Их очная встреча состоится позднее.

Ранее Life.ru сообщал, что первая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, отказалась от участия в Итоговом турнире WTA из-за проблем со здоровьем. Уроженка Москвы объяснила, что физическое состояние не позволяет ей выступить на соревнованиях. Место Рыбакиной в основной сетке получила украинская теннисистка Марта Костюк.