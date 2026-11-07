Первая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, отказалась от участия в Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за проблем со здоровьем. Действующая чемпионка соревнований призналась, что физически не готова выходить на корт, несмотря на успешный сезон. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

«Мне очень грустно сообщать всем моим болельщикам и поклонникам, что, к сожалению, я вынуждена отказаться от участия в Итоговом турнире WTA в этом году», — заявила 27-летняя уроженка Москвы.

Рыбакина объяснила, что намерена взять паузу для отдыха и восстановления. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку, пожелала участницам удачи и выразила надежду вернуться в Индиан-Уэллс в марте следующего года.

Место казахстанки на турнире займёт украинская теннисистка Марта Костюк. Она сыграет в одной группе с американками Коко Гауфф и Джессикой Пегулой, а также представительницей Чехии Линдой Носковой. Ещё одной запасной участницей соревнований остаётся россиянка Диана Шнайдер.

В другой группе выступят белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Мухова. Итоговый турнир WTA пройдёт с 8 по 15 ноября в американском Индиан-Уэллсе.

Для Рыбакиной отказ от соревнований стал особенно неприятным завершением одного из самых успешных сезонов в карьере. В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии и US Open, а в сентябре впервые возглавила мировой рейтинг, сместив Соболенко. Кроме того, казахстанка должна была защищать титул победительницы Итогового турнира, завоёванный в 2025 году.

Итоговый турнир завершился победой Мирры Андреевой. Кто играл в плей-офф, как закончился финал и какие результаты показала россиянка — в обзоре WTA Finals 2026 на Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал, что Елена Рыбакина впервые стала первой ракеткой мира после триумфа на US Open. В финале американского турнира теннисистка обыграла Арину Соболенко и завоевала третий титул Большого шлема в карьере.