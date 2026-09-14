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Опубликовано 14 сентября, 09:28

Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира, сместив Арину Соболенко

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Уроженка Москвы Елена Рыбакина впервые в карьере возглавила мировой рейтинг WTA. В обновлённой версии списка Женской теннисной ассоциации спортсменка, выступающая за Казахстан, заняла первую строчку.

Рыбакина сменила на вершине рейтинга белоруску Арину Соболенко. Первое место она гарантировала себе ещё после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США, а официальный статус получила после публикации обновлённого списка 14 сентября.

Финал не задался: Соболенко разбила ракетку после поражения на US Open
Финал не задался: Соболенко разбила ракетку после поражения на US Open

Напомним, в финале US Open Рыбакина обыграла Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2 и завоевала третий титул на турнирах Большого шлема. Ранее она побеждала на Уимблдоне в 2022 году и Australian Open в 2026-м.

В 2018 году теннисистка сменила спортивное гражданство и с тех пор представляет Казахстан. Рыбакина стала первой спортсменкой в истории страны, поднявшейся на вершину рейтинга WTA.

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Дарья Денисова
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