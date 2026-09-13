Финал не задался: Соболенко разбила ракетку после поражения на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США.

Соболенко сломала ракетку после поражения на US Open. Видео © X / Dogukandilber

После завершения матча спортсменка села на скамейку, а затем несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала её.

Позже к Соболенко подошёл оператор. Теннисистка выругалась на английском языке и попросила оставить её в покое.

Напомним, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Для 26-летней теннисистки это третий титул «Большого шлема» и первая победа на US Open, которая также позволила ей впервые возглавить рейтинг WTA, сместив Соболенко с первой строчки.