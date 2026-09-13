Финал не задался: Соболенко разбила ракетку после поражения на US Open
Соболенко сломала ракетку после поражения от Рыбакиной в финале US Open
Арина Соболенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arynasabalenka
Белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в финале Открытого чемпионата США.
Соболенко сломала ракетку после поражения на US Open. Видео © X / Dogukandilber
После завершения матча спортсменка села на скамейку, а затем несколько раз ударила ракеткой о корт и сломала её.
Позже к Соболенко подошёл оператор. Теннисистка выругалась на английском языке и попросила оставить её в покое.
Напомним, Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, обыграла белоруску Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Для 26-летней теннисистки это третий титул «Большого шлема» и первая победа на US Open, которая также позволила ей впервые возглавить рейтинг WTA, сместив Соболенко с первой строчки.
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