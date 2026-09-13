Рыбакина обыграла Соболенко и впервые в карьере выиграла US Open

Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Открытого чемпионата США по теннису, обыграв в финальном матче первую ракетку турнира белоруску Арину Соболенко. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу второй сеяной.

Финальный матч получился упорным и длился три сета. Соболенко, выступавшая на турнире под первым номером посева, смогла навязать борьбу во второй партии и перевела игру в решающий сет. Однако в третьей партии Рыбакина продемонстрировала более уверенный теннис и довела матч до победы.

Для Елены Рыбакиной этот титул стал третьим на турнирах серии «Большого шлема» в карьере. Ранее она выигрывала Уимблдон в 2022 году и Открытый чемпионат Австралии в 2026 году.

Победа на US Open стала для 26-летней теннисистки дебютной на кортах Нью-Йорка и принесла ей не только трофей, но и первую строчку мирового рейтинга WTA. По итогам турнира Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг, сместив с лидирующей позиции Арину Соболенко.

В мужском финале, который состоится 13 сентября, встретятся представитель Германии Александр Зверев и американец Бен Шелтон. На стадии полуфинала остановился российский теннисист Карен Хачанов, уступивший Звереву.