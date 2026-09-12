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Опубликовано 12 сентября, 03:32

Шелтон обыграл Тиафо и поспорит со Зверевым за титул US Open

Бен Шелтон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / benshelton

Бен Шелтон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / benshelton

Бен Шелтон стал вторым финалистом Открытого чемпионата США — 2026. В полуфинале американец в четырёх сетах обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо и теперь сыграет за главный трофей турнира с Александром Зверевым из Германии.

Шелтон уступил в первой партии со счётом 4:6, но затем перехватил инициативу. Американец забрал следующие два сета — 6:3, 6:3. В четвёртой партии Тиафо дал сопернику серьёзный бой, однако Шелтон снова оказался сильнее — 7:5.

Таким образом, Шелтон сохранил для американских болельщиков надежду на домашнюю победу в мужском одиночном разряде. Теперь ему предстоит финальный матч на центральном корте имени Артура Эша.

Анна Пушкарёва обыграла чешку Яну Ковачкову и вышла в финал юниорского US Open
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Ранее в решающий матч вышел Александр Зверев. Немец в полуфинале обыграл российского теннисиста Карена Хачанова в трёх партиях — 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6). Финал US Open состоится в воскресенье в Нью-Йорке.

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Лия Мурадьян
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