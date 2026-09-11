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Опубликовано 11 сентября, 18:59

Анна Пушкарёва обыграла чешку Яну Ковачкову и вышла в финал юниорского US Open

Анна Пушкарёва. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Анна Пушкарёва. Обложка © ТАСС / AP / Kin Cheung

Россиянка Анна Пушкарёва пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата США по теннису. В полуфинале 17-летняя спортсменка обыграла чешку Яну Ковачкову со счётом 6:1, 7:5.

В решающем матче Пушкарёва встретится с победительницей встречи между китаянкой Сунь Синьжань и американкой Чуквумелидж Кларк. Турнир проходит в Нью-Йорке на хардовом покрытии.

В 2010 году турнир выиграла Дарья Гаврилова, позднее начавшая выступать за Австралию. В 2026 году Пушкарёва уже выиграла юниорский Уимблдон. В рейтинге WTA россиянка занимает 971-е место и пока не имеет побед на турнирах под эгидой организации.

Открытый чемпионат США является заключительным турниром Большого шлема в сезоне.

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Матвей Константинов
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