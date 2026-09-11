Продолжает защиту титула: Соболенко вышла в финал US Open – 2026

Действующая первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко пробилась в финал Открытого чемпионата США по теннису 2026 года, уверенно переиграв третью сеяную американку Джессику Пегулу. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу представительницы Белоруссии.

Матч продлился 1 час 20 минут. За это время Соболенко семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. Её соперница ответила четырьмя эйсами, не допустив ни одной двойной ошибки, но так и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта.

Теперь в решающем матче турнира Соболенко встретится с победительницей полуфинальной пары между американкой Кори Гауфф и казахстанкой Еленой Рыбакиной, чья игра проходит в эти минуты. Напомним, что US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Арина Соболенко является действующей чемпионкой этого турнира.

Полуфинал турнира ждёт российского теннисиста Карена Хачанова. Там ему предстоит встреча с немцем Александром Зверевым. В четвертьфинале россиянин победил после отказа соперника от борьбы при счёте 6:2, 7:5, 3:2.