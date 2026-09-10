Андреева упустила два матчбола и путёвку в полуфинал Открытого чемпионата США

Мирра Андреева остановилась в шаге от полуфинала Открытого чемпионата США, не реализовав два матчбола во встрече с Коко Гауфф. Американка отыгралась после проигранного первого сета и победила со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Россиянка уверенно начала матч и на тай-брейке второй партии дважды могла завершить встречу в свою пользу. Однако Гауфф спасла оба матчбола, сравняла счёт по сетам и забрала решающую партию.

Андреева, получившая пятый номер посева, оставалась последней представительницей России в женском одиночном разряде. За выход в финал четвёртая сеяная американка поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая после турнира возглавит мировой рейтинг.

Для 19-летней Андреевой этот сезон уже принёс первый титул Большого шлема: в июне она выиграла «Ролан Гаррос». Всего на её счету шесть одиночных титулов WTA. Также вместе с Дианой Шнайдер россиянка завоевала серебро Олимпиады 2024 года.

Гауфф в 22 года имеет 12 одиночных титулов WTA, включая победы на US Open в 2023 году и Открытом чемпионате Франции в 2025-м. В 2024 году она также выиграла Итоговый турнир WTA.

Нынешний US Open завершится 13 сентября. Его призовой фонд достиг рекордных 108 млн долларов. В прошлом году чемпионкой стала Арина Соболенко, а из россиянок турнир ранее выигрывали Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

В предыдущем раунде Андреева обыграла представляющую Австрию Анастасию Потапову и впервые в карьере добралась до четвертьфинала US Open. Россиянка уступила первый сет, но переломила ход встречи — 5:7, 6:4, 6:3. Этот результат стал её лучшим на турнире в Нью-Йорке.