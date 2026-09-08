Рыбакина впервые пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису

Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. В матче четвёртого круга в Нью-Йорке представительница Казахстана победила японку Наоми Осаку.

Рыбакина выиграла встречу в двух сетах — 6:1, 6:4. На турнире она получила второй номер посева, Осака — 13-й. За место в полуфинале Рыбакина сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Та попала в основную сетку после победы в квалификации.

До этого Открытый чемпионат США оставался единственным турниром Большого шлема, где Рыбакина не доходила до четвертьфинала. Её прежним лучшим результатом в Нью-Йорке был четвёртый круг в 2025 году.

На других турнирах серии казахстанская теннисистка уже несколько раз доходила до этой стадии. Она трижды играла в четвертьфинале Уимблдона и дважды — Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос».

Победа в следующем матче позволит Рыбакиной впервые возглавить рейтинг WTA после завершения турнира. В случае выхода в полуфинал у неё будет как минимум 8681 очко. Этот результат сделает её недосягаемой для Арины Соболенко, Джессики Пегулы и Коко Гауфф даже при победе одной из них на турнире.

Рыбакиной 27 лет, она занимает второе место в мировом рейтинге. За карьеру теннисистка выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе Уимблдон в 2022 году и Открытый чемпионат Австралии в 2026-м.

Ранее Мирра Андреева вышла во второй круг Открытого чемпионата США. Россиянка победила представительницу Индонезии Джанис Тьен со счётом 6:2, 6:2. Следующей соперницей Андреевой стала немка Ева Лис. Российская теннисистка занимает пятое место в рейтинге WTA и в июне впервые выиграла турнир Большого шлема, став чемпионкой Открытого чемпионата Франции. US Open проходит в Нью-Йорке и завершится 13 сентября.