Хачанов вышел в полуфинал US Open после отказа Блокса от продолжения матча

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США после досрочного завершения матча с бельгийцем Александром Блоксом. Четвертьфинальная встреча прошла на кортах Нью-Йорка и закончилась отказом соперника россиянина продолжать игру.

К этому моменту Хачанов вёл со счётом 6:2, 7:5, 3:2. Блокс, получивший на турнире 28-й номер посева, по ходу встречи дважды обращался за медицинской помощью. Ещё перед четвертьфиналом бельгиец рассказывал о боли в ребре, которая появилась у него в предыдущем матче против аргентинца Франсиско Черундоло. Тогда он также был близок к тому, чтобы отказаться от продолжения игры.

Хачанов занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Выход в полуфинал US Open стал для него вторым в карьере. Впервые до этой стадии россиянин добрался в 2022 году.

За место в финале Хачанов сыграет с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Зверев получил первый номер посева, а ван де Зандсхулп занимает 70-е место в мировом рейтинге.

Ранее россиянка Диана Шнайдер и бельгийка Элизе Мертенс завершили выступление на US Open в парном разряде на стадии полуфинала. В Нью-Йорке они проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катерине Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (10:8).