Шнайдер не вышла в финал US Open в парном разряде

Россиянка Диана Шнайдер и бельгийка Элизе Мертенс завершили выступление на US Open в парном разряде на стадии полуфинала. В Нью-Йорке они проиграли американке Тэйлор Таунсенд и чешке Катерине Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:0, 7:6 (10:8).

Таунсенд и Синякова выступают на турнире под первым номером посева. Шнайдер и Мертенс получили восьмой номер. В стартовой партии российско-бельгийский дуэт не смог взять ни одного гейма. Во втором сете игра выровнялась, а исход определился только на тай-брейке. Таунсенд и Синякова реализовали преимущество и завершили матч в двух партиях.

В финале победительницы встретятся с сильнейшими в матче между американками Эшлин Крюгер и Робин Монтгомери и парой Габриэла Дабровски — Луиза Стефани.

Для 22-летней Шнайдер этот полуфинал стал одним из лучших результатов на турнирах Большого шлема в парном разряде. Россиянка занимает 31-е место в парном рейтинге WTA и выиграла три титула в этом виде программы.

Ранее Шнайдер доходила до полуфиналов Australian Open и Roland Garros в 2025 году вместе с Миррой Андреевой. В 2024 году этот дуэт также завоевал серебряные медали Олимпийских игр в Париже.

Мертенс занимает восьмое место в парном рейтинге WTA. Бельгийка выиграла 24 титула в парах, в том числе несколько турниров Большого шлема.

US Open остаётся заключительным турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования завершатся 13 сентября, а общий призовой фонд составляет $108 млн.

Ранее Мирра Андреева остановилась в шаге от полуфинала Открытого чемпионата США, не реализовав два матчбола во встрече с Коко Гауфф. Американка отыгралась после проигранного первого сета и победила со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2. За выход в финал четвёртая сеяная американка поспорит с Еленой Рыбакиной из Казахстана.