Россиянка Анна Калинская не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису. В матче четвёртого круга она уступила американке Эмме Наварро.

Наварро, получившая 26-й номер посева, выиграла встречу со счётом 6:4, 6:2. Калинская выступала на турнире под 21-м номером посева. Матч на хардовом покрытии в Нью-Йорке продолжался 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Наварро встретится с другой представительницей США — Джессикой Пегулой, которая ранее победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:3, 6:4.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате США, проиграв в матче четвёртого круга американцу Фрэнсису Тиафо. Медведев, посеянный под седьмым номером, не смог навязать борьбу сопернику ни в одном из сетов — все три партии остались за представителем США.