Медведев уступил Тиафо в трёх сетах и покидает US Open на стадии 1/8 финала

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на Открытом чемпионате США, проиграв в матче четвёртого круга американцу Фрэнсису Тиафо. Встреча в Нью-Йорке завершилась в пользу 11-й ракетки турнира.

Медведев, посеянный под седьмым номером, не смог навязать борьбу сопернику ни в одном из сетов — все три партии остались за Тиафо, причём два из них завершились на тай-брейках с итоговым счётом 7:6 (7:1), 6:4, 7:6 (8:6). Для россиянина это стало лучшим результатом в текущем сезоне, однако повторить успехи прошлых лет ему не удалось.

В четвертьфинале Тиафо встретится со своим соотечественником Алексом Микельсеном, который не имел номера посева на турнире, но сумел пробиться в восьмёрку сильнейших.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла американку Тэйлор Таунсенд в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу белорусской теннисистки.