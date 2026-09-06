Соболенко в шестой раз подряд вышла в четвертьфинал US Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно прошла американку Тэйлор Таунсенд в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Матч в Нью-Йорке завершился победой белорусской теннисистки со счётом 6:4, 6:3.

Соболенко выступает на турнире под первым номером посева, а Таунсенд получила место в основной сетке без посева. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей матча между чешкой Линдой Носковой и украинкой Мартой Костюк.

Для Соболенко это уже шестой подряд четвертьфинал US Open. В 2021 и 2022 годах она дошла до полуфинала, в 2023-м сыграла в финале, а в 2024 и 2025 годах завоевала титул. Победа над Таунсенд стала для белорусской теннисистки 17-й подряд.

Соболенко возглавляет рейтинг WTA с октября 2024 года. За карьеру она выиграла 24 турнира организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема теннисистка четырежды брала титул в одиночке — дважды на Australian Open и дважды на US Open.

Таунсенд занимает 96-е место в рейтинге WTA в одиночном разряде и вторую позицию в парном. Все 16 титулов американка выиграла в паре. В одиночном разряде её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся четвёртый круг US Open.

Накануне российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/8 финала US Open. В третьем круге он уверенно обыграл француза Бенжамена Бонзи — 6:3, 6:2, 6:4. Хачанов контролировал игру на протяжении всего матча и не позволил сопернику выиграть ни одного сета.