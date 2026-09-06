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Опубликовано 5 сентября, 22:24

Хачанов уверенно вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Бонзи за три сета

Карен Хачанов. Обложка © tennis-russia.ru

Карен Хачанов. Обложка © tennis-russia.ru

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США, одержав победу над французом Бенжаменом Бонзи в матче третьего круга турнира в Нью-Йорке.

Хачанов полностью контролировал ход матча и не позволил 97-й ракетке мира навязать борьбу ни в одном из сетов, закончив встречу со счётом 6:3, 6:2, 6:4.

Для Карена эта победа стала третьей в трёх личных встречах с Бонзи — ранее он обыгрывал француза на грунте Лиона-2021 и на харде.

В четвёртом круге соперником Хачанова станет победитель встречи между американцем Лёрнером Тьеном (14-й номер посева) и чехом Якубом Меншиком (17).

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Ранее россиянка Мирра Андреева пробилась в четвёртый круг Открытого чемпионата США, одержав победу над представительницей Чехии Николой Бартуньковой в матче третьего круга. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

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Артём Гапоненко
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