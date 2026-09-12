Хачанов остановился в шаге от финала US Open, уступив Александру Звереву

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США, уступив в полуфинальном матче первой ракетке турнира Александру Звереву из Германии. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6) в пользу немца.

Хачанов, выступавший на турнире без номера посева, оказал упорное сопротивление фавориту. Два из трёх сетов завершились на тай-брейках, где Зверев продемонстрировал большее хладнокровие в решающие моменты, выиграв обе дополнительные игры с минимальным перевесом.

В финале турнира Зверев встретится с победителем чисто американского противостояния между Беном Шелтоном (8-й номер посева) и Фрэнсисом Тиафо (11).

Для Карена Хачанова этот полуфинал стал третьим в карьере на турнирах серии «Большого шлема», и вновь россиянин остановился в шаге от матча за титул. Ранее он достигал аналогичного результата на: Открытом чемпионате США в 2022 году и Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

В женском финале встретятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и белорусская теннисистка Арина Соболенко. Символично, что именно Рыбакина сместит Соболенко с первого места в мировом рейтинге.