Рыбакина сместит Соболенко и впервые станет первой ракеткой мира

Елена Рыбакина впервые в карьере станет первой ракеткой мира после завершения Открытого чемпионата США. Представительница Казахстана гарантировала себе лидерство в рейтинге WTA, пробившись в полуфинал турнира.

В четвертьфинале Рыбакина одержала волевую победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь. Первый сет она уступила 3:6, после чего переломила встречу — 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 14 минут.

Выход в полуфинал сделал Рыбакину недосягаемой для соперниц в борьбе за вершину рейтинга. После обновления списка WTA она сменит на первой строчке Арину Соболенко, удерживавшую лидерство с октября 2024 года.

Для 27-летней Рыбакиной это будет первое в карьере лидерство в мировой классификации. WTA отмечает, что она станет 30-й теннисисткой в истории, которой удалось подняться на первую строчку.

В полуфинале US Open представительница Казахстана встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и американкой Коко Гауфф.

Накануне Рыбакина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open, обыграв японку Наоми Осаку со счётом 6:1, 6:4. До нынешнего турнира представительница Казахстана никогда не добиралась в Нью-Йорке до этой стадии.