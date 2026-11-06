Американская теннисистка Джессика Пегула назвала россиянку Мирру Андрееву «дивой» в разговоре с тренером, который попал в прямую трансляцию тренировки. Женская теннисная ассоциация (WTA) признала, что не предупредила игроков о включённых микрофонах, и взяла на себя ответственность за инцидент.

Обсуждая Андрееву, Пегула заявила, что «её нужно опустить на землю», а также резко высказалась о наставнице россиянки Кончите Мартинес. При этом американка отметила талант Мирры.

«Мы приносим искренние извинения за то, что не выполнили свои обязательства по обеспечению надлежащего информирования игроков и тренеров», — заявили в WTA.

В ассоциации пояснили, что микрофоны на кортах установили для прямой трансляции тренировок перед Итоговым турниром, однако спортсменок и их команды об этом не проинформировали.

Турнир пройдёт с 8 по 15 ноября на харде в американском Индиан-Уэллсе. В одиночном разряде выступят восемь лучших теннисисток по итогам сезона, призовой фонд составит 15,5 миллиона долларов.

Позднее Андреева обыграла Пегулу в полуфинале Итогового турнира и стала чемпионкой. Полный путь Мирры Андреевой к победе на WTA Finals 2026 — в обзоре Life.ru.

Андреева сыграет в группе с Ариной Соболенко, Элиной Свитолиной и Каролиной Муховой. Пегула попала в другой квартет — с Коко Гауфф, Еленой Рыбакиной и Линдой Носковой. Рыбакина стала победительницей прошлогоднего турнира.

Напомним, российская теннисистка Мирра Андреева занимает третье место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету 19-летней россиянки 6306 очков. Выше неё располагаются только представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая набрала 9501 балл, и белоруска Арина Соболенко с 7550 очками.