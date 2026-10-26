Мирра Андреева сохранила третью строчку мирового рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила третье место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка осталась в тройке лидеров, несмотря на отсутствие выступлений на минувшей неделе. Об этом свидетельствуют данные обновлённого рейтинга организации.

На счету 19-летней россиянки 6306 очков. Выше неё располагаются только представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая набрала 9501 балл, и белоруска Арина Соболенко с 7550 очками.

Рыбакина укрепила лидерство после победы на турнире в китайском Нинбо. Андреева при этом пропустила соревнования прошедшей недели, однако сохранила свою позицию в общем зачёте.

В первую сотню рейтинга также вошли ещё пять российских теннисисток. Диана Шнайдер занимает 13-е место с 2798 очками, Анна Калинская располагается на 25-й строчке с 1935 баллами, а Екатерина Александрова идёт 33-й с 1591 очком.

Людмила Самсонова находится на 43-й позиции, имея 1234 очка. Алина Корнеева замыкает список россиянок в топ-100 и занимает 79-е место с 895 баллами.